شاهد: مقتل مستوطن في عملية طعن بالضفة الغربية

لقي مستوطن إسرائيلي مصرعه متأثرا بجروح أصيب بها اليوم الأحد، في عملية طعن نفذها فلسطيني قرب مستوطنة غوش عتصيون جنوب الضفة الغربية المحتلة بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

التفاصيل: صحيفة يسرائيل هيوم قالت إن مستوطنا تعرض للطعن قرب متجر في مستوطنة غوش عتصيون على يد فتى فلسطيني.

أظهرت لقطات من كاميرا مراقبة في موقع الهجوم لحظة تنفيذ عملية الطعن، ثم إطلاق النار على المنفذ.

الصحيفة أوضحت أن المستوطن أطلق النار من مسدسه على الفتى البالغ من العمر ستة عشر عاما وأصابه بجروح.

الصحيفة أضافت أيضا أن المستوطن، وهو في الأربعين من عمره فقد الوعي، وتلقى الإسعاف الأولي في الموقع وجرى نقله إلى مستشفى هداسا عين كارم في القدس.

أشارت خدمات الإسعاف الإسرائيلي إلى أن المستوطن أصيب بعدة طعنات في الجزء العلوي من جسده، وكان في حالة حرجة قبيل الإعلان عن وفاته.

هيئة البث الإسرائيلية الرسمية أفادت أن منفذ العملية هو فتى فلسطيني في السادسة عشرة من عمره، من بلدة يطا التابعة لمدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية.

تقع مستوطنة غوش عتصيون على أراض فلسطينية، بالقرب مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة.