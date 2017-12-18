الاثنين 18 ديسمبر 2017 18:47
شاهد: مقتل عشرة خلال تدافع للحصول على طعام مجاني
ذكرت الشرطة في بنغلاديش أن عشرة أشخاص لاقوا حتفهم وأصيب عشرات آخرون في حادث تدافع في تجمع (الاثنين) وذلك بعد أن سارع مئات الأشخاص للحصول على طعام مجاني.
وكان أقارب القتلى يبكون في مستشفى كلية الطب في تشيتاغونغ التي نقلت إليها الجثث.
وقال إقبال بحر، مفوض شرطة تشيتاغونغ إن عشرة أشخاص كانوا يعالجون في قسم الطوارئ.
ووقع التدافع أثناء توزيع وجبات من قبل عائلة رئيس سابق لبلدية مدينة تشيتاغونغ الواقعة في جنوب البلاد في ذكرى وفاته.
المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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