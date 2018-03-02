أفغانستان
الجمعة 2 مارس 2018 12:20

شاهد: مقتل شخص وإصابة 14 في تفجير انتحاري بكابل

قال مسؤولون إن شخصا واحدة على الأقل قتل بينما أصيب 14 آخرون في تفجير انتحاري بالعاصمة الأفغانية كابل، في منطقة قريبة من سفارات أجنبية (الجمعة).

ودوت أبواق سيارات الشرطة في المنطقة.

وقال قائد شرطة الحي التاسع بالعاصمة الأفغانية، الذي شهد الانفجار، إنه نجم عن تفجير انتحاري لكن لم تتضح تفاصيل أخرى مثل الدافع وراءه.

وقال نجيب دانيش المتحدث باسم وزارة الداخلية إن سبب الانفجار هو سيارة ملغومة.

وأضاف أن شخصا قتل، بينما أصيب أربعة عشر آخرون على الأقل، وجميعهم مدنيون.

وجاء الهجوم بعد يومين من عرض الرئيس أشرف عبد الغني البدء في محادثات سلام مع طالبان، وبعد ما يزيد قليلا على شهر من تفجير سيارة إسعاف ملغومة في وسط المدينة مما أسفر عن مقتل 100 شخص.

ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
كلمات مفتاحية
أفغانستان
كابول
طالبان
تفجير انتحاري
سيارة ملغومة
الرئيس أشرف عبد الغني

اقرأ أيضا

Thumbnail
شاهد: السيسي يتعهد بإدخال الجامعات المصرية للتصنيف العالمي "بالأمر"
Thumbnail
شاهد: أمريكيون يحملون أسلحتهم أثناء مراسم كنسية

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه
  2. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  3. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم