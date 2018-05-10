جنوب أفريقيا
الخميس 10 مايو 2018 20:57

شاهد: مقتل شخص في هجوم على مسجد بجنوب أفريقيا

قال مسؤول بخدمات الطوارئ إن شخصا واحدا قتل في مسجد بالقرب من دربان بجنوب أفريقيا عندما هاجم أشخاص مسلحون بالسكاكين والمسدسات المصلين وذبحوا ثلاثة أشخاص قبل أن يلوذوا بالفرار.

وقال بريم بالرام، المتحدث باسم الهيئة، الذي كان أول من وصل إلى موقع الحادث: "توفي أحد المصابين الثلاثة وهو في طريقه إلى المستشفى.  والاثنان الآخران في حالة حرجة".

وأضاف بالرام أن المشتبه بهم مصريون، وأن عددا من السكان المحليين تمكنوا من التعرف عليهم، قبل أن يفروا في سيارة بيضاء.

وقالت الشرطة إن الدافع وراء الهجوم على المسجد غير معروف، وإنها تجري تحقيقا.

المصدر
رويترز
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