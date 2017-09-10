إيطاليا
الأحد 10 سبتمبر 2017 19:07

شاهد: مقتل ستة أشخاص في فيضانات بإيطاليا

قُتل ستة أشخاص بينما فقد ثلاثة آخرون في مدينة ليفورنو بإقليم توسكاني في إيطاليا بسبب فيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة هطلت على المدينة (الأحد).

وذكرت مدينة ليفورنو على موقعها الإلكتروني أن أمطارا تجاوز منسوبها 25 سنتيمترا هطلت على المدينة بين الثانية والرابعة صباحا ما أدى لفيضان عدة جداول.

وقالت إدارة المدينة على موقعها الإلكتروني "حالة الطوارئ لم تنته بعد".

ونقلت صحيفة كورييري ديلا سيرا عن فيليبو نوجارين رئيس بلدية ليفورنو قوله "الوضع مؤسف".

وذكرت وسائل إعلام محلية أن كثيرا من المناطق في المدينة وحولها انقطعت عنها المياه والكهرباء.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
كلمات مفتاحية
إيطاليا
كوارث طبيعية
فيضانات
أمطار غزيرة

اقرأ أيضا

Thumbnail
الإعلام الغربي يُكذّب رواية السعودية بشأن اتصال ترمب
Thumbnail
وزير خارجية بنغلاديش: 3 آلاف من الروهينغيا قتلوا خلال الأحداث الأخيرة

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه
  2. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  3. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم