شاهد: مقتل بطل العالم في رفع الأثقال بركلة واحدة

وثقت كاميرات المراقبة لحظة مقتل بطل العالم في رفع الأثقال، الروسي "أندري دراتشيف" أثناء مشاجرة مع شخص آخر في مدينة خاباروفسك شرق روسيا.

وأظهر المقطع البطل الروسي وهو يتعرض لركلة في رأسه أسقطته أرضا، قبل أن يقوم خصمه بإسقاطه أرضا للمرة الثانية ويبدأ في كيل اللكمات له، فيما قام أشخاص آخرون بالتدخل والفصل بينهما، لكن البطل الروسي فارق الحياة بعد نقله إلى المستشفى. فيما هرب الجاني ومازالت الشرطة تتعقبه، وأشارت وسائل إعلام روسية إلى أن الجاني أذربيجاني الجنسية ويدعى "أنفار زيناروف" (27 عاما).