الولايات المتحدة
الأحد 4 فبراير 2018 19:01

شاهد: مقتل اثنين وإصابة 70 في تصادم قطارين في أمريكا

قال مكتب قائد شرطة مقاطعة ليكسينغتون في ولاية ساوث كارولاينا الأمريكية على تويتر إن قطارا تابعا لشركة أمتراك اصطدم بقطار شحن اليوم (الأحد) في ولاية ساوث كارولاينا.

وأسفر الحادث عن مقتل شخصين وإصابة 70 على الأقل.

وقالت أمتراك في بيان إن القطار كان يُقل 139 راكبا وثمانية من أفراد الطاقم وكان يتحرك بين نيويورك وميامي حينما اصطدم بقطار الشحن وخرج عن القضبان.

وأضاف البيان على موقع الشركة "قطار أمتراك رقم 91 الذي كان في طريقه بين نيويورك وميامي اصطدم بقطار شحن تابع لشركة (سي.إس.إكس) في حدود الساعة 2:35 صباحا في كيسي في ساوث كارولاينا. عربة المحرك وبعض عربات الركاب خرجت عن القضبان".

وقال مكتب قائد الشرطة إن كل الركاب غادروا القطار.

المصدر
رويترز
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تصادم قطارين
حوادث

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