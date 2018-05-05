السبت 5 مايو 2018 22:46
شاهد: مقتل اثنين جراء رياح عاتية بكندا
تسببت الرياح العاتية في حالة من الدمار والخسائر في "أونتاريو" في جنوب كندا أمس (الجمعة) كما أدت إلى مقتل شخصين بينما انقطعت الكهرباء عن الآلاف.
وذكرت الأنباء أن سرعة الرياح تراوحت بين 90 و100 كيلومتر في الساعة.
وقالت الشرطة الكندية إن شجرة سقطت على رجلين توفي أحدهما ونقل الأخر للمستشفى وإن إصابته خطيرة لدرجة تهدد حياته.
ولقي شخص آخر حتفه حين حاول رفع أسلاك سقطت على الطريق.
كما أوقف مطار بيرسون الدولي في "تورنتو" بعض الرحلات في فترة بعد الظهر بسبب الرياح القوية.
المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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