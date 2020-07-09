العنصرية في الغرب
الخميس 9 يوليو 2020 21:39

شاهد: مقتل أمريكي أسود أمام طفلته في نيويورك.. والشرطة تحقق

مقتل أنتوني روبنسون أمام عيني طفلته في حي "برونوكس" بمدينة نيويورك الأمريكية
مقتل أنتوني روبنسون أمام عيني طفلته في حي "برونوكس" بمدينة نيويورك الأمريكية
مواقع التواصل
تداول نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي مقطعًا مصورًا لإطلاق نار على أمريكي من أصل إفريقي في حي "برونوكس" بمدينة نيويورك، الأحد الماضي.

وكان "أنتوني روبنسون" يتحدث إلى ابنته الصغيرة (6 سنوات)، وهما يعبران أحد الشوارع، بينما توقفت إحدى السيارات لحين عبوره للجهة الأخرى من الطريق، ثم أطلقت النار عليه.

من جهة أخرى نشر الحساب الرسمي لرئيس دائرة المباحث بشرطة نيويورك على تويتر أن "روبنسون" البالغ من العمر 29 عامًا قد تعرض لإطلاق نار أدى لمقتله، ولم تتعرف السلطات، حتى الآن، على هوية القاتل.

وتناقل الخبر رواد مواقع التواصل متضرعين إلى السلطات وجموع الشعب الأمريكي بضرورة نبذ العنصرية ومحاسبة القتلة.

وتشهد الولايات المتحدة اضطرابات منذ مقتل الأمريكي الأسود جورج فلويد (46 عامًا) تحت ركبة الضابط الأبيض ديريك شوفين، في 25 مايو/أيار الماضي، بمدينة مينيابوليس التابعة لولاية مينيسوتا.

الشرطي الأمريكي ديريك شوفين (يمين)، والأمريكي الأسود (جورج فلويد (يسار) في مينيابوليس
الشرطي الأمريكي ديريك شوفين (يمين)، والأمريكي الأسود (جورج فلويد (يسار) في مينيابوليس

وتحول فلويد إلى أيقونة ضد العنصرية حول العالم ورُفع شعار "حياة السود مهمة"، ولا تزال القضية متفاعلة والمظاهرات اليومية قائمة.

ووجِّهت إلى شوفين تهمة القتل الخطأ، وتحت ضغط الشارع تحول الاتهام إلى القتل المباشر لفلويد، وتزامن ذلك مع غليان في الشارع أعقبه صدام مباشر مع الحشود.

ودخل عدد من المحتجين في صدامات عنيفة مع الشرطة، وفرضت مدن عدة حظر التجوال لاحتواء المحتجين.

 

 

 

وانتقلت حمى الاحتجاجات ضد العنصرية إلى عواصم عالمية، وأتلف المحتجون تماثيل لعدد من الشخصيات المعروفة بتاريخٍ عنصري وتمييز على أساس اللون.

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المصدر
الجزيرة مباشر
خدمة سند

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