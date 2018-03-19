الانتخابات الرئاسية الروسية
الاثنين 19 مارس 2018 14:33

شاهد: مقاطع فيديو تظهر مخالفات في الانتخابات الروسية

قال نشطاء ومراقبون مستقلون للانتخابات الروسية إنهم رصدوا عددا كبيرا من المخالفات وعمليات التزوير في الانتخابات الرئاسية التي أسفرت عن فوز الرئيس فلاديمير بوتين.

وبث نشطاء مقاطع مصورة مأخوذة من كاميرات المراقبة في أنحاء مختلفة من روسيا تظهر ما يبدو أنه عمليات تزوير في الأصوات ومخالفات أخرى خلال التصويت في الانتخابات الرئاسية التي أجريت الأحد، وفاز فيها بوتين بولاية رئاسية رابعة، بعد حصوله على أكثر من 70% من الأصوات.

من جانبها قالت مفوضية الانتخابات المركزية الروسية إنها ستحقق سريعا في جميع المزاعم بوقوع مخالفات في عملية التصويت "بغض النظر عمن صدرت عنه".

المصدر
أسوشيتد برس
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