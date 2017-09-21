رياضات قتالية
الخميس 21 سبتمبر 2017 20:31

شاهد: مقاتلو الماي تاي يمتعون الجمهور في الأردن

اجتذب عرض قدمه عدد من محترفي لعبة ماي تاي الجمهور في أحد المراكز التجارية بالعاصمة الأردنية عمان.

ويهدف هذا العرض إلى زيادة تعريف الأردنيين بالرياضة القتالية التي يمارسها التايلانديون منذ قرون.

وتزداد شعبية لعبة ماي تاي في الأردن مع قيام عشرات من الصالات الرياضية المحلية بتدريس الحركات المعقدة لها.

وكان من بين من شاركوا في العرض وليد زقزوق البالغ من العمر 16 عاما والذي يمارس رياضة ماي تاي منذ سن السادسة. وقال إن هذه الرياضة ساعدته على تنمية ثقته بنفسه وتكوين صداقات جديدة.

وبعد العرض، أتيحت للحاضرين فرصة لتعلم الحركات الأساسية والمناورات من المقاتلين المحترفين الذين قدموا العرض.

وحصلت ماي تاي مؤخرا على اعتراف مؤقت بها كرياضة أولمبية من اللجنة الأولمبية الدولية.

المصدر
رويترز
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رياضات قتالية
الأردن
تايلاند
ماي تاي

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