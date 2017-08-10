تدريبات عسكرية
الخميس 10 أغسطس 2017 20:56

شاهد: مقاتلة أمريكية تهبط على أحد الطرق في إستونيا

نفذت مقاتلة أمريكية من طراز "إيه 10" تدريبا غير مألوف عبارة عن الهبوط والإقلاع من على أحد الطرق السريعة الذي يربط بين مدينتين في شرق إستونيا.

وتمت إزالة اللوحات الإرشادية من على جانبي الطريق لتتمكن الطائرة من المرور عليه.

ولم يتم إدخال أية تعديلات على مجرى الطريق نفسه، إذ تم أخذ ذلك في الحسبان عند إنشاء الطريق خلال الحقبة السوفيتية.

وقال قائد السرب الأمريكي المشارك في التدريب إنه يهدف لوضع الطيارين في موقف مختلف عما اعتادوا عليه عند الهبوط  في المطارات المجهزة، وكذلك صعوبة الهبوط مع مدى رؤية محدود بسبب الأشجار على جانبي الطريق.

المصدر
رويترز
كلمات مفتاحية
تدريبات عسكرية
مقاتلة حربية
القوات الجوية الأمريكية
إستونيا

اقرأ أيضا

Thumbnail
اكتشاف حفريات ثدييات طائرة صغيرة تعود إلى 160 مليون عام
Thumbnail
شاهد: سيارة تنجو من قطار بأعجوبة

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  2. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  3. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: لحظة مروعة لانفجار أنبوب مياه في أوكرانيا