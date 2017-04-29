السبت 29 أبريل 2017 22:22
شاهد: مغامر مقيد بالكلابشات يضع نفسه داخل غسالة وهي تدور!
قام مغامر بتحرير نفسه من مجموعة قيود حول يديه وقدميه داخل غسالة أثناء دورانها.
وحسبما نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، ارتدى ريك مايسل أثناء مغامرته التي لم تتجاوز أكثر من دقيقة ملابس للسباحة ونظارة واقية وجهازا للتنفس.
وقام مايسل بتقييد نفسه بخمس مجموعات من القيود الفولاذية حول يديه وزوج من القيود حول قدميه.
ويقول ريك مايسل الذي يلقب نفسه باسم "الرجل الغسالة" إنه الوحيد في العالم الذي يمكنه فك القيود داخل الغسالة أثناء دورانها.
المصدر
ديلي ميل
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