كأس العالم 2018
الأربعاء 20 يونيو 2018 22:19

شاهد: مغاربة يمنعون مشجعا من رفع العلم الإسرائيلي

منع مشجعون مغاربة (الأربعاء) أحد الجماهير من رفع العلم الإسرائيلي في المنطقة الخاصة لهم بالمدرجات بعد انتهاء مباراة المنتخب المغربي أمام نظيره البرتغالي، وحاولت تمزيق العلم.

وأظهرت لقطات تلفزيونية نشرت على موقع التواصل الاجتماعي تجمع عدد من المشجعين المغاربة بمدرجات ملعب "لوجنيكي" في العاصمة الروسية موسكو، الذي احتضن مواجهة منتخب المغرب والبرتغال، بسبب علم إسرائيل وحاولت تمزيقه.

وخسر المغرب أمام نظيره البرتغالي، بهدف وحيد، في المباراة التي جرت بينهما (الأربعاء) على ملعب "لوجنيكي" في العاصمة موسكو، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات للمونديال.

وسجل كريستيانو رونالدو الهدف الوحيد في المباراة.

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل الاجتماعي
كلمات مفتاحية
كأس العالم 2018
المغرب
البرتغال
علم إسرائيل

اقرأ أيضا

Thumbnail
وزير الري المصري يتوقع هجرة 5 ملايين نسمة من الدلتا
Thumbnail
وزير البترول المصري: زيادة أسعار الوقود ليست الأخيرة

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه
  2. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  3. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم