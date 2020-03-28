فيروس كورونا
السبت 28 مارس 2020 17:39

شاهد: "مع الحكيم" وتطورات فيروس كورونا في العالم

يناقش برنامج " مع الحكيم" على الجزيرة مباشر تطورات فيروس كورونا المستجد( كوفيد-19) في أنحاء العالم في ظل تفشي الوباء في أكثر من مئتي منطقة وبلد حول العالم.

ويستعرض "مع الحكيم" قصص التعافي في مختلف أنحاء العالم والجديد في مجال الوصول إلى علاج للوباء العالمي أو الخطوات الحثيثة لإيجاد مصل يقف في وجه انتشار الوباء القاتل.

ويستضيف البرنامج د.حسان الصواف استشاري الأمراض الصدرية والعناية المركزة للحديث عن أبحاث جديدة على طرق علاج كورونا وعلاقة الحبة السوداء بدواء الهيدروكسي كلوروكين.

 

 

المصدر
الجزيرة مباشر
كلمات مفتاحية
فيروس كورونا
مع الحكيم

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