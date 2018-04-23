شاهد: معهد للموسيقى يوفر ملاذا للشباب من ضجيج الحرب في اليمن
فهؤلاء الشبان يرتادون المعهد ربما أملا في الابتعاد عن أصوات القصف والقنابل خارج معهد الموسيقى الذي يديره عبد الله العبيدي.
ويحمل العبيدي درجات أكاديمية في الموسيقى العربية والغربية، وهو عضو في فرقة الموسيقى اليمنية الوطنية التي تأسست عام 1975.
ويتطلع الرجل لنقل خبراته لتشجيع جيل جديد من الموسيقيين، عبر تقديم دروس مجانية أملا في تأسيس أوركسترا وطني من الشباب اليمني.
وقال العبيدي إن كثيرين يأتون من مسافات بعيدة لحضور دروسه، متحدّين القصف والحرب.
وقالت سمية المقطري، الطالبة في معهد الموسيقى، إنها تشعر براحة كبيرة بعد مشاركتها في دروس الموسيقى.
ويخوض التحالف العربي بقيادة السعودية حربا ضد المتمردين الحوثيين منذ ما يزيد على 3 سنوات، في صراع أسفر عن مقتل أكثر من 10 آلاف يمني وتسبب في تدمير أفقر بلد في العالم العربي.
وتسببت الغارات الجوية في مقتل مئات المدنيين وتدمير العديد من المستشفيات والمدارس والأسواق.