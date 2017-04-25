الثلاثاء 25 أبريل 2017 23:55
شاهد: معركة شرسة بين كلب وأفعى عملاقة
نشر شخص فيديو لمعركة شرسة بين كلبه من نوع " المالينو" البلجيكية وأفعى عملاقة ضخمة في "محمية مبولوزي" في " سوازيلاند".
وعرض "تال فاينبرغ" مقطعا مصورا وهو في جولة مع الكلب "ريا" في مناطق عشبية قبل أن يهاجم ثعبان ضخم من فصيلة "روك بايثون" الكلب ويحاول الفتك به.
ويظهر الفيديو شجاعة الكلب وشراسته في إحكام فكيه على الثعبان الضخم والذي هاجم الكلب بضراوة أيضا وأحدث جروحا كبيرة به.
وأجبر الكلب في نهاية المطاف الثعبان الضخم على الفرار بعد أن كاد يلفظ أنفاسه الأخيرة بين فكي الكلب الشرس.
المصدر
الجزيرة مباشر
صحف أجنبية