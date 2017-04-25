حيوانات
الثلاثاء 25 أبريل 2017 23:55

شاهد: معركة شرسة بين كلب وأفعى عملاقة

نشر شخص فيديو لمعركة شرسة بين كلبه من نوع " المالينو" البلجيكية وأفعى عملاقة ضخمة في "محمية مبولوزي" في " سوازيلاند".

وعرض "تال فاينبرغ" مقطعا مصورا وهو في جولة مع الكلب "ريا" في مناطق عشبية قبل أن يهاجم ثعبان ضخم من فصيلة "روك بايثون" الكلب ويحاول الفتك به.

ويظهر الفيديو شجاعة الكلب وشراسته في إحكام فكيه على الثعبان الضخم والذي هاجم الكلب بضراوة أيضا وأحدث جروحا كبيرة به.

وأجبر الكلب في نهاية المطاف الثعبان الضخم على الفرار بعد أن كاد يلفظ أنفاسه الأخيرة بين فكي الكلب الشرس.

المصدر
الجزيرة مباشر
صحف أجنبية
كلمات مفتاحية
حيوانات
كلب
ثعبان ضخم

اقرأ أيضا

Thumbnail
شاهد: السيسي "لن أبقى في الحكم خلافا لرغبة المصريين"
Thumbnail
شاهد: أنثى فيل تنقذ رضيعها من الغرق

الأكثر قراءة

  1. شاهد: لحظات رائعة للقاء الحِملان بأمهاتها
  2. شاهد: هوس التصوير يُسقط فتاة من أعلى بناية
  3. شاهد: حادث تحرش جماعي بفتاة في مدينة الزقازيق
  4. شاهد: حارس يحرز هدفا لفريقه في الثانية الأخيرة من المباراة
  5. شاهد: شيف شهير يقطع يده على الهواء