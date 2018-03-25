غزة
الأحد 25 مارس 2018 11:08

شاهد: معرض للزهور في مطعم فلسطيني على شاطئ غزة

يحاول صاحب مطعم فلسطيني، تخفيف قسوة الأوضاع المعيشية السيئة التي يعاني منها سكان قطاع غزة، من خلال افتتاحه معرضًا للزهور في مطعمه على شاطئ البحر.

وقال عماد الريس، المدير التنفيذي وصاحب مطعم "اللايت هاوس"، إنه أقام معرض الأزهار كنوع من تلطيف الأجواء السيئة التي يعيشها الفلسطينيين، بسبب الحصار والأوضاع المعيشية السيئة.

واستدرك "لا ننتظر من الزبائن شراء الأزهار، يكفي أن يزوروا المعرض وكأنه متنفس لهم"، وتابع "مع بداية فصل الربيع أحببنا أن نفتتح معرض لأزهار الربيع".

ويضم المعرض، المقرر استمراره على مدار ثلاثة أيام، أنواعا عديدة من نباتات الصبّار والأزهار المختلفة، ويشارك في المعرض عدد من أصحاب المشاتل الزراعية في غزة.

ويحتوي المعرض على نباتات مستوردة، وأخرى محلية، كما يقول خليل البراوي، صاحب مشتل "البرواي" للنباتات، وأحد المشاركين في المعرض.

وأضاف "نستورد بعض أنواع النباتات غير الموجودة في القطاع، ونقوم باستنساخها وبيعها للزبائن، بأسعار أقل، فالمستورد مرتفع الثمن، لا يستطيع المواطن شراءه".

ويحاصر الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة، منذ فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية (البرلمانية) عام 2006، ثم شددته في عام 2007.

المصدر
الأناضول
كلمات مفتاحية
مطعم فلسطيني
بحر غزة
شاطئ
معرض للزهور
أزهار الربيع
تخفيف

اقرأ أيضا

Thumbnail
علماء يربطون البدانة بقصر العمر
Thumbnail
ترمب يختار مسؤولي إدارته عبر قناة فوكس نيوز

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه
  2. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  3. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم