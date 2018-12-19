شاهد: معرض للأطعمة "المثيرة للاشمئزاز"

تُعرض مجموعة مختارة من بعض من أكثر الأطعمة إثارة للاشمئزاز في العالم، بينها جبن اليرقات، ونبيذ الفأر الصيني، في لوس أنجليس في إطار معرض يهدف إلى إثارة البهجة والاشمئزاز بنفس القدر.

ويعرض "متحف الطعام المثير للاشمئزاز" أطباقاً من جميع أنحاء العالم في محاولة لتحدي الصور النمطية والقوالب الجامدة حول المكونات والعناصر التي قد يعتبرها المرء مقززة.

وقال أنتوني موري أمين المتحف "أردنا إجراء حوار حول ماهية الطعام وتاريخه وكيف يتحول إلى جزء من تقاليدنا... ونحن لا ندرك أنه يغير ذائقتنا، والطريقة التي ننظر بها إلى العالم".



وأضاف "بدأنا ندرك أن ما نعتبره مثيرا للاشمئزاز هو طعام شهي بالنسبة لشخص آخر، والعكس صحيح والوضع نفسه قائم (ولكن في الاتجاه المعاكس) حيث يروننا أيضا بنفس الطريقة".

بعد أن يشق زوار المتحف طريقهم في المعرض، الذي يتضمن أطباقا ومأكولات شهية من جميع أنحاء العالم، يمرون بركن للتذوق حيث يمكنهم تذوق بعض الأطعمة بما في ذلك سمك القرش المدخن من أيسلندا وجبن كاسو مارزو من سردينيا، الذي تبدو عليه الثقوب من أثر يرقات الحشرات. وهناك سمك الرنجة المخمر ذو الرائحة النفاذة من السويد.