هولندا
الأحد 15 أبريل 2018 10:28

شاهد: معرض لـ"الجنائز" في أمستردام

استضافت العاصمة الهولندية أمستردام، السبت، معرضًا للجنائز المسيحية بمشاركة 80 شركة متخصصة في هذا المجال.

المعرض استضافته كنيسة وستركيرك، ويجرى تنظيمه للعام الثالث على التوالي.

وشملت معروضاته أشكالًا مختلفة من التوابيت استخدم في صناعتها أنواع عدة من الأخشاب، وحمل بعضها تصاميم مميزة.

كما ضم المعرض تشكيلة واسعة من الهدايا التي تقدم لأقارب المتوفين، فضلًا عن مجموعة من شواهد القبور، إضافة إلى مقطوعات موسيقية جنائزية، ومختلف المستلزمات التي تستخدم في مراسم الجنائز.

وتعد الجنائز قطاع تجاري هام في الغرب؛ حيث تحقق للعاملين بها أرباح بعشرات المليارات من الدولارات سنويًا.

ورغم عدم توفر أرقام بشأن قيمة تلك التجارة في هولندا، إلا أن تقديرات غربية غير رسمية لقيمتها في دول غربية أخرى تشير إلى كونها تجارة رائجة هناك.

وحسب تلك التقديرات لعام 2017، تبلغ قيمة تجارة الجنائز في أمريكا على سبيل المثال 16 مليار دولار سنويًا، وتشغل نحو 120 ألف شخص، بينما تبلغ قيمتها في فرنسا 3.1 مليارات دولار.

أما تقديرات قيمتها في ألمانيا لعام 201، فتبلغ 1.5 مليار دولار، وتشغل نحو 27 ألف شخص.

المصدر
الأناضول
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توابيت
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