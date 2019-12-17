الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 00:08
شاهد: معرض التمور والصناعات المصاحبة بالعاصمة الليبية
افتتح في العاصمة الليبية طرابلس المعرض السادس للتمور، والخامس لثمار الزيت والزيتون، وقد شهد المعرض عروضا مختلفة من منتجات التمور والصناعات المصاحبة لها.
شهد المعرض إقبالا جماهيريا كبيرا برغم الظروف التي تعيشها البلاد، وكان لكاميرا الجزيرة مباشر جولة داخل المعرض والتقت بعدد من التجار والمسؤولين عن المعرض وتناولت معهم هموم تجارة التمور والمصاعب التي تواجهها ودور الدولة في رعاية هذه التجارة والنهوض بها، كما التقت ببعض الزائرين.
المصدر
الجزيرة مباشر
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