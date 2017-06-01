مصر
الخميس 1 يونيو 2017 22:40

شاهد: معجزة تحول دون انهيار بناية فوق سكانها بمصر

مالت عمارة سكنية مكونة من 13 طابقاً على عمارة مقابلة لها في أحد شوارع الإسكندرية في شمال مصر الخميس، فأصدرت الشرطة الأمر بإخلائها وإخلاء المباني المجاورة.

ولم تشر المعلومات الأولية إلى وقوع إصابات، وبادرت إدارة حي الأزاريطة في وسط الإسكندرية إلى قطع إمدادات الغاز والكهرباء إلى المبنى الذي بدا متكئا على مبنى مقابل له.

وأفادت الشرطة أنه تم الاتصال بالجيش ليقوم بإزالة العقار.

وشهدت مصر عدة حوادث انهيار في السنوات الأخيرة بسبب الاستهانة باللوائح المنظمة للبناء وبناء أدوار إضافية غالبا بدون تصريح.     

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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مصر
انهيار مبنى
الإسكندرية

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