الجمعة 28 سبتمبر 2018 13:51
شاهد: معتقلون مصريون يستخدمون لغة الإشارة للتواصل مع ذويهم!!
أظهر فيديو حصلت عليه الجزيرة مباشر معتقلين مصريين يتواصلون مع ذويهم بلغة الإشارة أثناء جلسة محاكمتهم نظرا لوضعهم في قفص زجاجي.
التفاصيل:
- لجأ الأهالي إلى استخدام لغة الإشارة للتواصل مع ذويهم المتعقلين من خلف القضبان، لأن السلطات المصرية تضع المعتقلين في قفص زجاجي لمنع التواصل السمعي.
- الفيديو كان لجلسة محاكمة عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين في القضية المعروفة باسم "اقتحام الحدود الشرقية" الأربعاء الماضي.
- تمنع السلطات المصرية أهالي المتعقلين من زيارة ذويهم في السجون، وينتظر الأهل جلسات المحاكمة لرؤيتهم.
- ظهر في الفيديو الدكتور محمد بديع مرشد جماعة الإخوان المسلمين ومحمد البلتاجي وسعد الكتاتني ورشاد البيومي وعصام العريان.
- حضر مرشد الإخوان على كرسي خشبي نظرا لإصابته بانزلاق غضروفي، وتحدث عن تعرضه لإهمال طبي، رغم معاناته داخل الحبس الانفرادي.
- أجلت محكمة جنايات القاهرة الجلسة إلى 10 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
- يشتكي أهالي المعتقلين من منع السلطات المصرية الزيارات عن ذويهم داخل السجون، ومنع التواصل معهم أثناء جلسات المحاكمة.
خلفيات:
- بعد أن أزاح السيسي سلفه محمد مرسي في انقلاب عسكري وتوليه السلطة في البلاد قام ببناء عدد كبير من السجون.
- منظمات حقوقية وجهت انتقادات لملف حقوق الإنسان وأوضاع السجون والمعتقلين في مصر.
- انتقدت منظمة العفو الدولية استخدام السلطات المصرية الحبس الانفرادي بحق السجناء السياسيين والمعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
المصدر
الجزيرة مباشر
كلمات مفتاحية