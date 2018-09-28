مصر
الجمعة 28 سبتمبر 2018 13:51

شاهد: معتقلون مصريون يستخدمون لغة الإشارة للتواصل مع ذويهم!!

أظهر فيديو حصلت عليه الجزيرة مباشر معتقلين مصريين يتواصلون مع ذويهم بلغة الإشارة أثناء جلسة محاكمتهم نظرا لوضعهم في قفص زجاجي.
التفاصيل:
  • لجأ الأهالي إلى استخدام لغة الإشارة للتواصل مع ذويهم المتعقلين من خلف القضبان، لأن السلطات المصرية تضع المعتقلين في قفص زجاجي لمنع التواصل السمعي.
  • الفيديو كان لجلسة محاكمة عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين في القضية المعروفة باسم "اقتحام الحدود الشرقية" الأربعاء الماضي.
  • تمنع السلطات المصرية أهالي المتعقلين من زيارة ذويهم في السجون، وينتظر الأهل جلسات المحاكمة لرؤيتهم.
  • ظهر في الفيديو الدكتور محمد بديع مرشد جماعة الإخوان المسلمين ومحمد البلتاجي وسعد الكتاتني ورشاد البيومي وعصام العريان.
  • حضر مرشد الإخوان على كرسي خشبي نظرا لإصابته بانزلاق غضروفي، وتحدث عن تعرضه لإهمال طبي، رغم معاناته داخل الحبس الانفرادي.
  • أجلت محكمة جنايات القاهرة الجلسة إلى 10 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
  • يشتكي أهالي المعتقلين من منع السلطات المصرية الزيارات عن ذويهم داخل السجون، ومنع التواصل معهم أثناء جلسات المحاكمة.
خلفيات:
  • بعد أن أزاح السيسي سلفه محمد مرسي في انقلاب عسكري وتوليه السلطة في البلاد قام ببناء عدد كبير من السجون.
  • منظمات حقوقية وجهت انتقادات لملف حقوق الإنسان وأوضاع السجون والمعتقلين في مصر.
  • انتقدت منظمة العفو الدولية استخدام السلطات المصرية الحبس الانفرادي بحق السجناء السياسيين والمعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
المصدر
الجزيرة مباشر
كلمات مفتاحية
سجون
معتقلات
قيادات الإخوان
لغة الإشارة
محكمة جنايات القاهرة

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