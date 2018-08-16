شاهد: معاناة سورية نازحة مع بناتها الأربع المعاقات

مأساة أخرى من المآسي التي تضرب الشعب السوري الذي يعاني من النزوح والجوع والحرب.

أم محمد، نازحة سورية إلى ريف حلب الجنوبي، تعول بمفردها أربع بنات كلهن معاقات عقليا.

اجتمع على "أم محمد" النزوح والفاقة ومرض بناتها وغياب زوجها الذي لا تعلم عنه شيئا منذ أن اختطفه نظام بشار الأسد قبل خمس سنوات.

وفاقم معاناة "أم محمد" أن ابنتها الكبرى حصلت على موافقة للعلاج في الخارج، إلا أنها لا تستطيع السفر بمفردها، كما أن "أم محمد" لا تستطيع ترك بناتها الثلاث الأخريات اللائي لم يحصلن على موافقة للسفر للخارج بمفردهم في النزوح وتسافر مع ابنتها الكبرى.