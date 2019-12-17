فلسطين المحتلة
الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 00:09

شاهد: معاناة الفلسطينيين في بلدة قطنة المقدسية

تناولت جولة كاميرا الجزيرة مباشر معاناة الفلسطينيين جدار الضم والتوسع الاحتلالي في بلدة قطنة المقدسية، والذي قضم 10.5% من مساحة الضفة الغربية والقدس المحتلة.

ويذكر أيضا بأن هذا الجدار عزل أيضا 189 منطقة فلسطينية وإحدى هذه المناطق هي بلدة قطنة والواقع شمال غربي مدينة القدس المحتلة.

وتعاني هذه البلدة من أساليب الاحتلال ومضايقته لهم في منع دخول مواد البناء حتى لا يستكمل السكان بناء منازلهم، وكذلك المنع من تعديل أو إضافة في البناء القائم ما يزيد من معاناتهم في فصلي الصيف والشتاء.

المصدر
الجزيرة مباشر
كلمات مفتاحية
فلسطين
الاحتلال الاسرائيلي
البلدات المحاصرة

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