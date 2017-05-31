تركيا
الأربعاء 31 مايو 2017 10:43

شاهد: معاق يعيل زوجته المكفوفة منذ 40 عاماً

دون كلل أو ملل، يواصل المواطن التركي المُعاق حسن علي قابلان، رعاية زوجته المكفوفة وتوفير كافة متطلباتها منذ قرابة 40 عاماً.

ويقطن قابلان البالغ من العمر 76 عاماً، في منطقة أورطه هيسار، بولاية طرابزون شمال شرق تركيا.

وتعرّف قابلان على زوجته المكفوفة توركان قابلان، قبل 40 عاماً، عندما كان يعمل ملمعاً للأحذية، بواسطة أقربائه وجيرانه.

وعلى الرغم من عدم قدرتهما على إنجاب الأطفال، إلّا أنّ الزوجين يتمتعان بحياتهما، رغم الصعوبات التي تواجههما.

ومنذ قرابة 10 أعوام، أصيبت الزوجة بمرض في الكليتين والقلب، غير أنّ الزوج لم يتخلّ عنها وواصل الوقوف إلى جانبها ومساعدتها وإعانتها رغم الإعاقة البدنية التي يعاني منها هو الآخر.

وقال قابلان، إنّه يصطحب معه زوجته إلى جميع الأمكنة التي يذهب إليها، ويساعدها ويقوم بأعمال المنزل عوضاً عنها.

المصدر
الأناضول
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