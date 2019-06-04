الثلاثاء 4 يونيو 2019 20:03
شاهد: مظاهرة في لوس أنجلوس تطالب بالإفراج عن دعاة سعوديين
نظم اتحاد المسلمين في لوس أنجلوس مظاهرة، الإثنين، للمطالبة بإخلاء سبيل الدعاة السعوديين سلمان العودة، وعوض القرني، وعلي العمري، بعد تقارير تحدثت عن احتمال إعدامهم عقب شهر رمضان.
مظاهرة للمطالبة بإخلاء سبيل سلمان العودة، وعوض القرني، وعلي العمري
- نُظمت المظاهرة أمام القنصلية السعودية في لوس أنجلوس وشارك فيها عدد كبير من المتظاهرين، حسبما نقلت وكالة "الأناضول".
- حضر المظاهرة أكاديميون من جامعة لوس أنجلوس منهم خالد أبو الفضل وعماد بايون وياسمين العظم وعثمان راكا، إضافة إلى أعضاء من منظمة "الرمز الوردي" النسائية المعروفة بمواقفها المناهضة للحروب.
- طالب المتظاهرون المملكة العربية السعودية بإخلاء سبيل الدعاة الثلاثة.
- دعا المشاركون في المظاهرة المسلمين في أنحاء العالم لرفع صوتهم في مواجهة موقف السلطات السعودية.
Protest at Saudi Consulate in Los Angeles. Stop the Executions-Free thé Prisoners Now! #boycottSaudi join us https://t.co/kZQPn6Pkmu #masgla pic.twitter.com/x8dOwerkI0— CODEPINK (@codepink) June 2, 2019
خلفيات:
- اعتقلت السلطات السعودية العودة والقرني والعمري في سبتمبر 2017، وبعد عام من القبض عليهم، ظهر العودة في جلسة استماع مغلقة أمام محكمة جنائية خاصة، شكلتها وزارة الداخلية السعودية للنظر في قضايا الإرهاب.
- وجهت المحكمة للعودة 37 تهمة تتعلق بالإرهاب، من بينها تهم تتعلق بالانتماء إلى "تنظيمات إرهابية"، والتي قال الادعاء إنها جماعة الإخوان المسلمين والمجلس الأوربي للإفتاء والبحوث.
Protest at Saudi Consulate in Los Angeles. Stop the Executions-Free thé Prisoners Now! #boycottSaudi join us @codepink https://t.co/vBAeZoRixT #masgla pic.twitter.com/jWV1pcxVYG— Jodie Evans (@MsJodieEvans) June 2, 2019
- من بين التهم التي وجهت للعودة "السخرية من إنجازات الحكومة" و"الكشف عن المظالم التي يتعرض لها السجناء" والارتباط بالعائلة الحاكمة في قطر وعدم التأييد العلني للحصار المفروض من السعودية ودول أخرى على قطر.
- نقل موقع "ميدل إيست آي" في 21 مايو/آيار الماضي عن مصادر حكومية سعودية وعائلات أن السلطات في الرياض تعتزم إصدار وتنفيذ أحكام بإعدام سلمان العودة وعوض القرني وعلي العمري.
- في مايو/ أيار الماضي، انطلق هاشتاغ (وسم) "إعدام المشايخ جريمة" على حساب "معتقلي الرأي"، المعني بحقوق الموقوفين بالسعودية عبر "تويتر"، إثر ورود أنباء بشأن احتمال إعدام المشايخ الثلاثة.
- لاقى الهاشتاغ تفاعلا واسعا على منصات التواصل العربية، إذ عبر آلاف من خلاله عن غضبهم الشديد من احتمال تنفيذ القرار، مؤكدين أن الدعاة الثلاثة رموز مجتمعية وليسوا إرهابيين.
المصدر
الجزيرة مباشر
الأناضول
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