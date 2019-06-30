الأحد 30 يونيو 2019 18:50
شاهد: مظاهرة حاشدة في سقطرى رفضا للتواجد الإماراتي بالجزيرة
شهدت محافظة سقطرى اليمنية مظاهرات حاشدة، دعماً للسلطة المحلية التابعة للحكومة الشرعية ورفضاً لتواجد المليشيات المسلحة المدعومة من الإمارات.
التفاصيل:
- حشود المتظاهرين انطلقوا من ساحة التغيير بعاصمة المحافظة "حديبو" وجابوا شوراع المدينة، رافعين العلم اليمني.
- المتظاهرون رددوا هتافات ترفض تواجد المليشيات المسلحة ودعوات الفوضى والعنف، وإنشاء معسكرات خارج اطار الدولة، في إشارة إلى المعسكرات التي تتبع ما يسمى "بالحزام الأمني"، التابع للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات.
- المتظاهرون خرجوا عقب مظاهرة إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي مساء أمس، تحت عنوان "سقطرى ترفض الإمارات"، وذلك رفضاً للدور الإماراتي في الجزيرة.
- المحتجون طالبوا بالوقوف في وجه المحاولات الهادفة لجر أبناء سقطرى إلى مربع العنف من خلال محاولاتها المتكررة لتقوض سلطة الدولة ونشر الفوضى.
- كما طالبوا بردع من يحاول المساس بسيادة الدولة والنيل من القيادة السياسية التي تريد أن تجر سقطرى إلى مربع الصراع، مؤكدين أن أبناء أرخبيل سقطرى سيقفون سداً منيعا أمام المشاريع الصغيرة، وسيقطعون الطريق على المنتفعين والمتاجرين بالقضية الجنوبية.
- محافظ محافظة سقطرى رمزي محروس سبق أن اعلن رفضه لأي تشكيلات عسكرية أو أمنية خارج الشرعية اليمنية، مشيراً إلى أن هناك جهات تجند الأطفال والشباب كمليشيات خارجة عن الشرعية.
خلفيات:
- سقطرى شهدت الأسبوع الماضي اشتباكات مسلحة بين القوات الحكومية ومسلحي الحزام الأمني قرب ميناء جزيرة سقطرى.
- المئات من المجندين التابعين لقوات الحزام الأمني وصلوا الشهر الماضي إلى سقطرى، بعد أن تلقوا تدريبات بمعسكرات تدعمها الإمارات في مدينة عدن.
المصدر
وكالات
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