شاهد: مظاهرة أمام مكتب الأمم المتحدة بجنيف رفضا لحصار قطر

تظاهر المئات أمام مكتب الأمم المتحدة، في مدينة جنيف السويسرية، احتجاجًا على الحصار المفروض على دولة قطر، من قبل بعض الدول العربية.

وشارك في المظاهرة أعضاء عدد من المنظمات المدنية، منها جمعية تحالف حقوق الإنسان والتنمية الدولية (مركزها جنيف)، ومنظمة حماية حقوق الإنسان السويسرية، وجمعية الجالية التونسية بسويسرا.

وشارك في الفعالية أيضا مواطني عدد من البلدان، مثل تركيا، الجزائر، المغرب، تنزانيا، رومانيا، فلسطين ومصر.

كما حضر المظاهرة، التي نظمت في ميدان "الكرسي المكسور"، الذي يعد رمزا لمكافحة العنف المسلح ضد المدنيين، عدد من مسلمي سويسرا.

ودعا المتظاهرون، في كلمات خلال الاحتجاج، إلى رفع الحصار المفروض على قطر في أقرب وقت.

وذكر المتحدثون خلال المظاهرة أن 6 آلاف و474 أسرة اُنتهكت حقوقهم الإنسانية الأساسية في دول السعودية والإمارات والبحرين، عقب قراراها فرض الحصار، معربين عن شكرهم لتركيا بسبب سياستها تجاه قطر.

وعلى مدار الاحتجاج، حمل المتظاهرون لافتات، تدين الدول المحاصرة لقطر، مرديين هتافات من قبيل " أنهوا حصار قطر"، "قطر مستقلة"، "لا يمكن إغلاق الجزيرة"، و"(الرئيس المصري عبد الفتاح) السيسي قاتل" و"فلسطين حرة".

وفي حديث للأناضول، قال "إندر دميرطاش"، رئيس جمعية تحالف حقوق الإنسان والتنمية الدولية: "أولا نفذ السيسي انقلاب في مصر، بعدها حصلت محاولة انقلاب دموية في تركيا، وآخرًا حاولوا تنفيذ انقلاب على قطر، لذلك فإننا نقول: (كفى)".

وفي 5 يونيو/ حزيران الماضي، قطعت دول السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر، بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة، معتبرة أنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب تهدف إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.