قطر
السبت 17 يونيو 2017 22:41

شاهد: مظاهرة أمام سفارة الإمارات بلندن تنديدا بحصار قطر

نظمت الحملة الدولية للعدالة والسلام البريطانية وقفة احتجاجية أمام سفارة الإمارات في لندن للتنديد بمقاطعة دولة قطر، وبالحصار الذي فرضته دول خليجية عليها.

ودعا الناشطون في الحملة هذه الدول إلى احترام حقوق الإنسان والحالات الإنسانية المتضررة، لا سيما في الإمارات والسعودية، معتبرين ذلك انتهاكا لحقوق الإنسان الخليجي.

وندد المتظاهرون بدور الإمارات في وأد ثورات الربيع العربي، لاسيما في ليبيا ومصر.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطعت علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصارا بريا وبحريا وجويا، متهمة إياها بدعم الإرهاب، ولاحقا أصدرت تلك الدول بيانا مشتركا يدرج شخصيات وكيانات فيما أسمته بقوائم إرهابية ويرى أنها مرتبطة بقطر.

المصدر
الجزيرة مباشر
كلمات مفتاحية
الإمارات
لندن
قطر
سفارة

اقرأ أيضا

Thumbnail
وفد من رجال الأعمال القطريين يزور سلطنة عمان
Thumbnail
إيران تتهم السعودية بقتل أحد صياديها في الخليج العربي

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  2. شاهد: هل توافق أنها أصعب التمريرات في تاريخ كرة القدم؟
  3. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: 25 مليون مشاهدة لأب ينوم ابنته بطريقة غريبة