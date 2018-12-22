شاهد: مظاهرات في "الرهد" السودانية وإحراق مقر الحزب الحاكم

خرجت مظاهرات احتجاجية صباح اليوم في مدينة الرهد أحد أكبر مدن ولاية شمال كردفان وسط السودان.

وقال شهود عيان إن المتظاهرين أحرقوا مبنى حزب المؤتمر الوطني الحاكم في المدينة، ومواقع أخرى بعضها حكومية من بينها سجن الرهد وفرع بنك المزارع السوداني، وأغلقوا لفترة وجيزة الطريق الرئيسي المتجه إلى الخرطوم، الواقعة على بعد نحو 370 كيلومترا باتجاه الشمال الشرقي، ثم جاب المتظاهرون أرجاء المدينة احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية هاتفين "لا للجوع".

وأظهرت صور متداولة قيام متظاهرين بحمل مواد استهلاكية من ديوان الزكاة بمدينة الرهد بعد اقتحامه.

وقال الشهود إن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.

وتجمع المحتجون كذلك في عدة أحياء في شرق الخرطوم وفي مدينة ود مدني.

اعتقالات

قال صادق يوسف المتحدث باسم تحالف قوى الإجماع الوطني في السودان إن السلطات ألقت القبض على 14 من قادة التحالف، وأن رئيس التحالف فاروق أبو عيسى (85 عاما) كان من بين من ألقي القبض عليهم بعد اجتماع للمعارضة في العاصمة السودانية الخرطوم.

فيصل حسن إبراهيم مساعد البشير ونائب رئيس الحزب الحاكم قال إن الاحتجاجات كانت منسقة ومنظمة وإن اثنين ممن قتلوا في المظاهرات بمدينة القضارف هم من القوات المسلحة. وأضاف "خلال التظاهرات مقراتنا في حزب المؤتمر الوطني كانت مستهدفة بشكل منظم ومنسق"، لكنه لم يحدد الجهات التي استهدفتها. وتابع أن القوات المسلحة السودانية تتولى الآن حراسة المواقع الاستراتيجية في أنحاء السودان.

اتهم نشطاء الحكومة بإغلاق مواقع التواصل الاجتماعي لمنع المحتجين من التواصل. وحملت السلطات من وصفتهم "بالمندسين" مسؤولية الاحتجاجات.

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