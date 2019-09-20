الجمعة 20 سبتمبر 2019 23:53
شاهد: مظاهرات بميدان التحرير ومحافظات مصرية عدة تطالب برحيل السيسي
احتشد آلاف المصريين في ميدان التحرير والشوارع المحيطة به، وفي محافظات الجيزة والإسكندرية والغربية والسويس للمطالبة برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي وإسقاط النظام.
وردد المشاركون هتافات "ارحل يا سيسي" و "الشعب يريد إسقاط النظام" و"يسقط يسقط حكم العسكر".
وفور انتهاء مباراة كاس السوبر المصري بين فريقي الأهلي والزمالك خرج آلاف المتظاهرين، استجابة لدعوة الفنان ورجل الأعمال المصري محمد علي.
وتصدر هاشتاج #ميدان_التحرير موقع التواصل الاجتماعي تويتر تزامنا مع المظاهرات في القاهرة والمحافظات.
السيسي يغادر مصر
- توجّه عبد الفتاح السيسي، مساء الجمعة، إلى نيويورك، للمشاركة في أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حسبما أفادت وكالة أنباء "الشرق الأوسط" المصرية الرسمية.
- اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، من المقرر أن تبدأ الثلاثاء، ويلقي السيسي خطابه يوم الأربعاء.
المصدر
الجزيرة مباشر
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