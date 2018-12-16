مصر
الأحد 16 ديسمبر 2018 10:07

شاهد: "مطلوب زعيم" تقطع حفلا غنائيا في جامعة مصرية

#مطلوب_زعيم تتسبب في قطع حفل #كايروكي في جامعة #مصر للعلوم والتكنولوجيا
تسببت أغنية "مطلوب زعيم" في قطع حفل فرقة "كايروكي" بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا (خاصة) غربي القاهرة، مساء أمس.

الحفل الذي أقيم في ستاد كرة القدم داخل الجامعة، شهد حضورا لافتا من الطلاب الذين استشاطوا غضبًا بعدما قام المنظمون بقطع الحفل أثناء غناء الأغنية.

وكانت الفرقة تغني بالعامية المصرية كلمات (مطلوب زعيم يحمي الحقوق.. يعدل ما بين الناس تمام زي الفاروق.. ويكون حنيّن على الفقير.. وعلى الفاسد يفتري يهدم على دماغه الشقوق.. ويعلقه على المشنقة أو يرفعه على رأس خازوق.. مطلوب زعيم ميقولش على الخواف حكيم.. ويكون كمان سمعه سليم ...)، حين صعد المنظمون المسرح وقاموا بفصل الكهرباء عن الآلات الموسيقية وسط غضب الطلاب.

وكاريوكي هي فرقة روك مصرية مؤلفة من 5 أفراد وتغني بالعامية المصرية، بدأت بشكل رسمي في 2003، وذاع صيتها مع ثورة 25 يناير وتحديدًا بعد أغنية "صوت الحرية" التي تم عرضها قبل يوم واحد من تنحي الرئيس المخلوع حسني مبارك، فاعتبرها الشباب "أغنية الثورة".

وإلى جانب كاريوكي، أحيا الحفل أيضًا المطرب محمود العسيلي والفنانة روتانا سليم.

المصدر
الجزيرة مباشر
كلمات مفتاحية
مطلوب زعيم
فرقة كايروكي
حفل غنائي
جامعة مصرية خاصة
جامعة مصر للعلوم والتكنولولجيا
غربي القاهرة

اقرأ أيضا

Thumbnail
مصر تسعى للحجز على الحسابات البنكية للمتخلفين عن الضرائب
Thumbnail
شاهد| الإيزيدية الفائزة بـ"نوبل للسلام": ابن أخي يقاتل مع تنظيم الدولة

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه
  2. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  3. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم