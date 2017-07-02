الولايات المتحدة
الأحد 2 يوليو 2017 12:27

شاهد: مطاردة مثيرة على طرق سريعة بكاليفورنيا تنتهي باعتقال سائق

بعد مطاردة طويلة اعتقل ضباط دوريات الطرق السريعة في كاليفورنيا (السبت) سائقا متهورا كان يقود سيارته بسرعة جنونية في شوارع المدينة والطرق السريعة بين الولايات.

وتابع ضباط الدورية، المشتبه به المطلوب، وذلك بسبب قيادته المتهورة عبر أجزاء من جنوب كاليفورنيا في ساعة متأخر من يوم السبت.

وقاد المشتبه به سيارته بسرعات وصلت إلى 100 ميل في الساعة (160 كم في الساعة) واستمر في القيادة الجنونية على طريقي 5 و10، وهي طرق سريعة بين الولايات، حسبما ذكرت الشرطة.

وبدأت المطاردة في سان فرناندو بمدينة لوس أنجليس وانتهت في أونتاريو بكاليفورنيا.

وتمكنت الشرطة من القبض على المشتبه به من خلال اجراء مناورة والالتفاف حول سيارته وتوقيفها لإنهاء المطاردة.

وأظهرت صور من مروحية تابعة للشرطة سيارتات الشرطة وهي تحيط بسيارة المشتبه قبل أن يقبض رجال الشرطة عليه.

المصدر
رويترز
كلمات مفتاحية
كاليفورنيا
طرق سريعة
سائق متهور
قيادة متهورة
سرعة جنونية
اعتقال
توقيف
القبض على سائق متهور

اقرأ أيضا

Thumbnail
مسلحون أكراد يقتلون اثنين من مسؤولي حزب العدالة والتنمية
Thumbnail
شاهد: طوابير لشراء الماريغوانا بعد تقنينها في ولاية نيفادا الأمريكية

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  2. شاهد: هل توافق أنها أصعب التمريرات في تاريخ كرة القدم؟
  3. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: 25 مليون مشاهدة لأب ينوم ابنته بطريقة غريبة