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الأحد 9 أبريل 2017 21:34

شاهد: مطاردة مثيرة جوا وبحرا لمهربي مخدرات

أطلق خفر السواحل اليوناني السبت (8 من نيسان / أبريل) لقطات مصورة لعملية القبض على عصابة دولية أثناء نقلها كمية كبيرة من المخدرات من ألبانيا إلى ايطاليا باستخدام قوارب سريعة .

وقالت وحدة مكافحة المخدرات في خفر السواحل إن خمسة من الألبانيين واثنين من اليونانيين اعتقلوا الجمعة (7 من نيسان / أبريل) بينما تم ضبط زورقين سريعين و 1.5 طن من القنب غير المجهز.

ونشرت السلطات مقطعا مصورا لعملية مطاردة مثيرة لقارب المهربين حيث طاردت طائرة وقوارب بحرية أخرى المهربين حتى تمت عملية القبض عليهم.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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مهربون
مخدرات
اليونان
إيطاليا
ألبانيا

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