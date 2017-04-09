الأحد 9 أبريل 2017 21:34
شاهد: مطاردة مثيرة جوا وبحرا لمهربي مخدرات
أطلق خفر السواحل اليوناني السبت (8 من نيسان / أبريل) لقطات مصورة لعملية القبض على عصابة دولية أثناء نقلها كمية كبيرة من المخدرات من ألبانيا إلى ايطاليا باستخدام قوارب سريعة .
وقالت وحدة مكافحة المخدرات في خفر السواحل إن خمسة من الألبانيين واثنين من اليونانيين اعتقلوا الجمعة (7 من نيسان / أبريل) بينما تم ضبط زورقين سريعين و 1.5 طن من القنب غير المجهز.
ونشرت السلطات مقطعا مصورا لعملية مطاردة مثيرة لقارب المهربين حيث طاردت طائرة وقوارب بحرية أخرى المهربين حتى تمت عملية القبض عليهم.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات