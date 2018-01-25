حوادث
الخميس 25 يناير 2018 01:11

شاهد: مطاردة مثيرة تنتهي بتصادم مروع في أمريكا

انتهت مطاردة مثيرة بين سيارات الشرطة في ولاية أريزونا الأمريكية وبين سيارة دفع رباعي بتصادم مروع (الأربعاء).

وأظهرت لقطات تم تصويرها من الجو السيارة وهي تندفع بسرعة كبيرة في أحد الطرق السريعة في مدينة فينيكس وهي تسير في الحارة الفاصلة بين اتجاهي الطريق.

ونتيجة لازدحام الطريق، تحول السائق إلى الاتجاه المعاكس في مواجهة السيارات القادمة محاولا تفادي الاصطدام بالسيارات.

وخلال محاولته تفادي الاصطدام بإحدى السيارات، وجد السائق نفسه في مواجهة سيارة أخرى نجح في تخطيها لكنه اصطدم بعنف بالسيارة القادمة خلفها.

وأظهرت اللقطات المسعفون وهم ينقلون قائد السيارة المحطمة إلى سيارة إسعاف لنقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

المصدر
رويترز (578501
كلمات مفتاحية
مطاردة مثيرة
تصادم مروع
حادث مرور
أريزونا الأمريكية
الشرطة الأمريكية

اقرأ أيضا

Thumbnail
الخارجية المصرية ترد على جون ماكين: يتجاهل إنجازات مصر
Thumbnail
الذهب يسجل أعلى مستوى في عام ونصف

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه
  2. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  3. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم