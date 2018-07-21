مطاردات
السبت 21 يوليو 2018 22:34

شاهد: مطاردة مثيرة بين الشرطة وجرار زراعي وسط دنفر الأمريكية

شهدت شوارع مدينة دنفر الأمريكية مطاردة بطيئة، ولكن مثيرة، بين الشرطة وجرار زراعي.

ونشر عدد من مستخدمي مواقع التواصل مقاطع فيديو للمطاردة، وظهر الجرار خلال هذه المقاطع وهو يمر عبر تقاطع وبعد ثوان مرت عدة سيارات للشرطة.

وقالت وسائل إعلام محلية إن التقاطع من أهم التقاطعات داخل مدينة دنفر في ولاية كولورادو.

وظلت المطاردة مستمرة لفترة قبل أن تنتهي باصطدام إحدى سيارات الشرطة بالجرار.

ونقلت وسائل الإعلام عن متحدث باسم الشرطة إنهم قرروا إنهاء المطاردة حرصا على حياة المارة.

وتم نقل سائق الجرار إلى المستشفى لتلقي العلاج من عضات الكلاب التي استعانت بها الشرطة للسيطرة على السائق، بالرغم من صعقه بالكهرباء عقب الاصطدام.

ولم تكشف وسائل الإعلام عن سبب المطاردة.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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مدينة دنفر
ولاية كولورادو الأمريكية

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