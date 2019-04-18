شاهد: مصنع للدراجات النارية بالأردن يتحدى أزمة المواصلات

الشاب الأردني بهاء فايز (24 عامًا)، اشترى دراجة نارية من إنتاج المصنع، يقول إنه أقدم على هذه الخطوة نظرًا للتكلفة الكبيرة لشراء سيارة والتنقل بها، وعبر عن فخره بأن الدراجة النارية التي يستخدمها من إنتاج الأردن