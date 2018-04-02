فنون
الاثنين 2 أبريل 2018 13:16

شاهد: مصممة مصرية تحول آلات قديمة لمصابيح عصرية

هل هذه آلة كاتبة؟ أم مصباح؟ إنها الاثنان! هذه واحدة من التحف التي حصلت على فرصة جديدة للحياة.

إنه مصباح صنعته المصممة المصرية غادة دويك، التي تخرجت في كلية الفنون الجميلة بجامعة القاهرة.

وبدأت غادة (28 عامًا) في تحويل آلات وتحف قديمة إلى مصابيح عصرية، وتأمل في إلهام آخرين كي يحذوا حذوها أيضًا في عمليات إعادة التدوير.

وتجوب غادة شوارع القاهرة بحثًا عن آلات ومعدات قديمة لتحويل مهمتها الرئيسية إلى أخرى.

واستقالت غادة من وظيفتها كمصممة من أجل التفرغ لهوايتها المتمثلة في جمع التحف.

فهي تشتري كاميرات وآلات كاتبة ومراوح وأجهزة تلفاز وأجهزة راديو قديمة وتحولها جميعًا إلى مصابيح.

وعملت بنفسها في ورشة لمعرفة كيفية إصلاح المصابيح، وبدأ الناس يلاحظون ويقبلون على منتجاتها.

وقبيل نهاية عام 2017، أقامت أول معارضها في البرتغال وفرنسا.

وبعد أن أتقنت غادة هذه المهارات، تحرص على نقلها إلى آخرين. وقد تكون هذه المهارات مربحة لطلابها.

فأسعار منتجات دويك تتراوح بين ألف إلى 20 ألف جنيه مصري (50-1100 دولار)، اعتمادًا على قيمة القطعة الأصلية ومقدار العمل المطلوب لتحويلها الى مصباح.

المصدر
أسوشيتد برس
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مصممة مصرية
فنون جميلة
آلات قديمة
تحف قديمة
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