أزياء
الخميس 21 يونيو 2018 20:16

شاهد: مصممة أزياء توظف إفرازات الجسم في الموضة

هل تريد أن تطبع بصمتك الشخصية على أزيائك؟ هل تريد أن تتخلص من العرق؟ ربما كان الحل في يد البريطانية الشابة أليس بوتس.

فالمصممة البريطانية خريجة الكلية الملكية للفنون، يمكنها أن تساعدك على تزيين ملابسك بالكامل ببلورات تشكلت من إفرازات الجسد.

وفي عرض الأزياء السنوي للكلية الملكية للفنون قدمت بوتس نماذج لتصميماتها الغريبة ومنها حذاء باليه مزين ببلورات تشكلت من العرق وما بدا كأنه قطعة من الفراء مطعمة ببلورات من البول.

واستخدمت بوتس الدماء أيضا ضمن تصميماتها. وهي ترى أن مثل هذه المواد المنفرة التي تبرع بها زملاؤها في الكلية لها فوائد بيئية وصحية تفوق خصائص المواد البلاستيكية أو القطنية التقليدية.

وقالت "بدلا من استخدام الإكسسوارات البلاستيكية في تزيين الملابس، يمكننا أن نبدأ في الاعتماد على هذه المواد الجديدة ومواد أكثر ارتباطا بالطبيعية".

وأضافت أن هذا المفهوم ربما يجري تطويره في المستقبل لصنع أداة استشعار حيوية ترصد ارتفاع مستويات السكر لدى مرضى البول السكري.

وشمل عرض أزياء الكلية الملكية للفنون الأسبوع الماضي مجموعات أخرى مستوحاة من البيئة منها مجموعة ملابس بلا أي حياكة.

وقدمت الأفكار والأزياء من خلال فقرات راقصة وعروض تمثيلية بدلا من العرض التقليدي الذي يعتمد على السير على البساط.

المصدر
رويترز
كلمات مفتاحية
أزياء
مصممة ازياء
إفرازات الجسم
الموضة
الكلية الملكية للفنون
الإكسسوارات البلاستيكية

اقرأ أيضا

Thumbnail
شاهد: هدف مبابي يضع فرنسا في الدور الثاني للمونديال
Thumbnail
تركيا ترد على أمريكا وتفرض على منتجاتها رسوما بنفس المعدل

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه
  2. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  3. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم