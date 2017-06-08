حوادث
الخميس 8 يونيو 2017 10:28

شاهد: مصعد كهربائي يسحق رجلا في تايوان

مصعد كهربائي يسحق طبيبًا بعد تحركه بشكل مفاجئ
نشر موقع "لايف ليك" لقطات صادمة ترصد لحظة سحق مصعد كهربائي لرجل في تايوان، إذ تحرك المصعد قبل أن يدخل الرجل كامل جسده فيه.

ووقع الحادث بجامعة إيلان في مدينة كيلونغ التايوانية، حيث ذهب طبيب جراحة العظام زو وينهاو البالغ من العمر 45 عامًا، لتلقي العلاج، فوقع الحادث وحوصر الجزء السفلي منه في الفجوة الضيقة بين المصعد والحائط.

وانتهى الحادث المأساوي بوفاة الطبيب نتيجة نزيف، بعد ساعة تقريبًا من محاولات انتشاله من قِبل رجال الإنقاذ.

وأظهر الفيديو الطبيب وهو يلتقط هاتفه لطلب المساعدة قبل أن يتوفى، وصرح متحدث باسم الجامعة أن المصعد بنى منذ عام 1999 ويتم فحصه بشكل دوري.

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المصدر
الجزيرة مباشر
لايف ليك
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تايوان
جامعة إيلان
طبيب
جراح عظام
مصعد كهربائي
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نزيف
وفاة

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