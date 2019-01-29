الثلاثاء 29 يناير 2019 15:08
شاهد: مصر تفتح معبر رفح لأول مرة منذ انسحاب السلطة من غزة
فتحت السلطات المصرية، اليوم الثلاثاء، معبر رفح البري بالاتجاهين أمام حركة المسافرين وعبور الحالات الإنسانية من والى قطاع غزة، وذلك لأول مرة منذ انسحاب موظفي السلطة.
وكانت القاهرة كانت قد قررت فتح معبر رفح باتجاه واحد أمام عودة الفلسطينيين من الجانب المصري إلى الفلسطيني، فقط، منذ 6 يناير/كانون ثاني الجاري، وذلك عقب انسحاب موظفي السلطة الفلسطينية من المعبر.
مِن وإلى غزة:
- المئات من المسافرين، بدؤوا منذ صباح اليوم الثلاثاء، بمغادرة القطاع، بعد أن فتحت السلطات المصرية المعبر، لأول مرة منذ انسحاب موظفي السلطة بداية يناير/كانون ثاني الجاري.
- لم يصدر عن السلطات المصرية تفاصيل، بشأن إعادة فتح المعبر، أو مدة فتحه.
- معبر رفح يعمل اليوم وفق كشوفات المسافرين التي أعلنت عنها وزارة الداخلية في غزة، حيث إن السفر عبر الصالة الخارجية لمعبر رفح.
- وزارة الداخلية بغزة، كانت قد أعلنت أمس الإثنين، أن السلطات المصرية قررت معبر رفح الحدودي، بدءًا من اليوم الثلاثاء، في الاتجاهين، دون مزيد من التفاصيل.
انسحاب السلطة:
- في 7 يناير/كانون الثاني الجاري، استلمت وزارة الداخلية في قطاع غزة الذي تديره حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إدارة المعبر، عقب انسحاب موظفي السلطة الفلسطينية منه.
- السلطة الفلسطينية بررت انسحاب موظفيها من المعبر، بـ"ممارسات حركة حماس تجاه الموظفين"، وهو ما تنفيه الحركة.
- توقف عمل المعبر تجاه المسافرين من غزة منذ ثلاثة أسابيع؛ عقب قرار الهيئة العامة للشؤون المدنية سحب موظفي السلطة من المعبر، وهو القرار الذي رفضته الفصائل الفلسطينية وقالت إنه يمثل "ضربًا للجهد المصري في ملف المصالحة ويزيد من معاناة شعبنا".
خلفية:
- السلطات المصرية، كانت قد قررت في مايو/أيار 2018، فتح المعبر في الاتجاهين، وهو ما خفّف بشكل كبير من الأزمة الإنسانية، التي يعانيها السكان الراغبين بالسفر؛ لكنها منذ انسحاب موظفي السلطة الفلسطينية، تفتحه في اتجاه العودة لغزة فقط.
- يشار إلى أن قرابة 40 ألف فلسطيني ينتظرون على قوائم السفر معظمهم من المرضى والطلبة وأصحاب الحاجات الإنسانية.
- منذ مطلع تشرين ثاني/ نوفمبر 2017، تتولى حكومة الوفاق الفلسطينية إدارة معابر قطاع غزة، بعد تسلمها من حركة "حماس"، تطبيقًا لاتفاق المصالحة الموقع في 12 أكتوبر/تشرين أول من العام نفسه.
- يُعد معبر رفح البري على الحدود المصرية مع قطاع غزة المنفذ البري الوحيد على العالم الخارجي لسكان قطاع غزة البالغ عددهم قرابة مليوني نسمة، إذ تغلقه السلطات المصرية بشكل شبه كامل، منذ يوليو/تموز 2013 لدواعٍ تصفها بـ "الأمنية"، وتفتحه على فترات متباعدة لسفر الحالات الإنسانية.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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