السبت 22 يونيو 2019 01:33
شاهد: مصر تستهل كأس الأمم بالفوز 1- صفر على زيمبابوي
افتتح منتخب مصر مشواره في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم بالفوز 1-صفر على زيمبابوي بعد عرض غير مقنع في مباراته الأولى على استاد القاهرة منذ أربع سنوات.
التفاصيل:
- سجل محمود حسن ( تريزيغيه) هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 41 مستغلًا تمريرة من زميله أيمن أشرف ليضع الكرة في أقصى الزاوية اليسرى لحارس مرمى زيمبابوي إيدمور سيباندا.
- تسابق لاعبو المنتخب المصري في إهدار الفرص التي سنحت لهم على مدار شوطي اللقاء، وفشل الفريقان في تغيير النتيجة خلال الشوط الثاني.
- الفوز منح المنتخب المصري بداية مظفرة في رحلة البحث عن اللقب الثامن، رغم أنها لم تكن بروعة حفل الافتتاح الذي سبق اللقاء أمام أكثر من 70 ألف مشجع.
- بهذا الفوز، يتصدر المنتخب المصري ترتيب المجموعة الأولى للبطولة برصيد 3 نقاط، وتلتقي أوغندا مع الكونغو الديمقراطية السبت في المباراة الأخرى بالمجموعة.
- الجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة ستقام الأربعاء القادم، وسيلعب منتخب مصر مباراته القادمة أمام جمهورية الكونغو فيما تواجه زيمبابوي أوغندا.
المصدر
وكالات
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