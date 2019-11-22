بطولة أفريقيا تحت 23 عاما
الجمعة 22 نوفمبر 2019 23:50

شاهد: مصر تتوّج بلقب أمم أفريقيا تحت 23 عامًا لأول مرة

توّج المنتخب المصري، الجمعة، بلقب كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم تحت 23 عامًا للمرة الأولى في تاريخه.
التفاصيل
  • تغلب المنتخب المصري على نظيره كوت ديفوار بهدفين لهدف في المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت على ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية.
  • كان المنتخبان المصري والإيفواري قد حسما بطاقة التأهل والعبور إلى دورة الألعاب الأولمبية المقبلة التي ستقام في طوكيو 2020.
  • جاءت بداية المباراة سريعة من جانب المنتخب الإيفواري، حيث بحث لاعبوه عن فرصة إحراز هدف التقدم، قابله ميل أداء المنتخب المصري للتأمين الدفاعي مع الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة.
  • مع حلول الدقيقة 37 بادر المنتخب المصري بإحراز هدف التقدم عن طريق كريم العراقي الذي تهيأت له الكرة داخل منطقة الجزاء سددها أرضية زاحفة في المرمى.
  • توالت الفرص الضائعة من الجانبين دون أن تتغير النتيجة، لينتهي الشوط الأول بتقدم مصر بهدف دون رد.
  • ازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، ففي الوقت الذي بحث فيه المنتخب المصري عن مضاعفة النتيجة، كثف لاعبو كوت ديفوار من هجماتهم في محاولة لإدراك التعادل.
  • توالت الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين إلى أن جاءت الدقيقة 89 لتشهد التعادل عن طريق أبو بكر دومبيا لينتهي الوقت الأصلي من اللقاء بالتعادل.
  • لجأ الفريقان إلى شوطين إضافيين، ولم تتغير النتيجة في الشوط الإضافي الأول لينتهي بالتعادل الإيجابي.
  • مع حلول الدقيقة 114 جاء هدف التقدم للمنتخب المصري عن طريق رمضان صبحي ليتوّج على إثرها الفراعنة باللقب.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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مصر
رمضان صبحي

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