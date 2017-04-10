الاثنين 10 أبريل 2017 18:53
شاهد: مصريون ينددون بالهجوم على الكنائس
ندد مصريون (الاثنين) بالتفجيرين الذين استهدفا كنيستين في طنطا والإسكندرية وأسفرا عن مقتل 44 شخصا على الأقل أمس في أحد السعف.
ويشكل المسيحيون نحو 6 في المئة من سكان مصر الذين تجاوز عددهم 92 مليون نسمة حسب تقديرات الجهاز المركزي للتعبئة وغلإحصاء بينما تقدرهم الكنيسة بـ15 مليونا.
والهجومان اللذان وقعا أمس هما الأحدث ضمن سلسلة هجمات أعلن "تنظيم الدولة الإسلامية" المسؤولية عنها.
وأعلن "تنظيم الدولة الإسلامية" أن اثنين من انتحارييه نفذا هجمات الأمس بحزامين ناسفين.
المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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