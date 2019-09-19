الخميس 19 سبتمبر 2019 22:49
شاهد: مصريون يطالبون السيسي بالتنحي
طالب مصريون خلال مشاركات عبر فقرة "صوت الناس" على قناة الجزيرة مباشر، بتنحي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
التفاصيل
- المشاركون أعربوا عن رفضهم لسياسات السيسي مطالبين بتنحيه بعد وقائع فساد كشفها المقاول والفنان المصري محمد علي تطال السيسي وعددا من قيادات مؤسسات مصرية.
- مشاركون عبروا عن رفضهم للأوضاع المعيشية السيئة التي يعانون منها بسبب سوء حالة الاقتصاد.
- مصريون دشنوا هاشتاج كفاية #بقى_يا_سيسي الذي تجاوز المليون تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي لمطالبة الرئيس المصري بالتنحي.
- قناة الجزيرة مباشر استقبلت على الخط الساخن، المخصص للتطورات في مصر، مقاطع مصورة من مواطنين مصريين يدعون إلى تحرك شعبي ضد السيسي.
- تستقبل الجزيرة مباشر المشاركات والآراء المصورة بشأن التطورات في مصر على الخط الساخن 0097450978083 وعبر تطبيقات واتساب وتيليغرام ولاين وإيمو وبيب.
المصدر
الجزيرة مباشر
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