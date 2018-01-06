شاهد: مصريون يحاولون اقتحام قسم شرطة بالقاهرة عقب وفاة محتجز

حاول مصريون اقتحام مقر شرطة شرقي القاهرة، في الساعات الأولى من صباح السبت، على خلفية وفاة أحد المحتجزين داخل المقرالأمني.

وذكرت البوابة الإلكترونية لصحيفة أخبار اليوم المملوكة للدولة، إن "عددا من الأهالي حاولوا اقتحام قسم شرطة المقطم، وذلك على خلفية وفاة أحد المحتجزين في القسم".

وأوضحت أن "عددا من الأهالي قاموا بمحاولة إشعال النيران في قسم الشرطة، مما دفع القوات الموجودة بإطلاق الأعيرة النارية، في محاولة لتفريق الأعداد المتجمهرة من الأهالي".

وكشفت عن أن "الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة دفعت بعدد من المدرعات بالإضافة إلى عدد من قوات الأمن المركزي في محاولة للسيطرة على الوضع"، مشيرة إلى أن الجهات الأمنية أحبطت محاولة الاقتحام.

وأظهر مقطع فيديو قيام قوات الأمن بإطلاق النار بكثافة شديدة لتفريق الأهالي المحاصرين للقسم.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا للشاب المتوفى، ويدعى محمد "عفروتو"، فيما أمر مدير أمن القاهرة بالتحقيق في الوفاة.

من جانبها، أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق في ظروف وفاة المتوفى، وقامت باستجواب عدد من المحتجزين داخل القسم للوقوف على حقيقة ما حدث.

والسنوات الأخيرة، وقعت حالات وفيات بين سجناء منتمين لجماعات سياسية بمصر، وآخرين ليس لهم توجهات سياسية في مقار الاحتجاز، غير أن السلطات المصرية تشير إلى أن أغلب حالات الوفاة هذه طبيعية.