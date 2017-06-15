الخميس 15 يونيو 2017 14:52
شاهد: مصرية من بين ضحايا عقار لندن المحترق توثق مأساة أسرتها
تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يظهر عددا من الأشخاص محاصرين داخل إحدى الشقق في برج لندن الذي تعرض لحريق هائل.
وتبدو صاحبة المقطع مصرية الأصل حيث يصحب المقطع استغاثات منها وطلب المساعدة من الموجودين بالشارع في الوقت الذي كانت النيران تحاصرهم من الأسفل وتصعد إلى شقتهم في الطابق الثالث والعشرين من المبنى.
وقال عدد من متداولي المقطع إن المتحدثة خلاله لقيت حتفها مع أبنائها وتدعى رانيا إبراهيم وتعمل بالمنظمة العربية لحقوق الإنسان في لندن، ولم يتسن للجزيرة مباشر التحقق من الأمر.
المصدر
الجزيرة مباشر