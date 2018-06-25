فنون
الاثنين 25 يونيو 2018 08:52

شاهد: مصرية تبدع لوحات فريدة بالحرق على الخشب

لا تحتاج الفنانة المصرية "مي علي ندا" إلى لوحة ألوان واسعة لإبداع أعمالها الفنية ومخططات رسومها الملفتة.

فالشابة "مي" تستطيع أن ترسم أناسًا وصورًا للطبيعة والحيوانات بأداة واحدة عبارة عن قلم الحرق على الخشب.

ويُسّخن القلم أو الجهاز، الذي يعمل بالكهرباء، اللوحة الخشبية ويحرقها محدثًا ظلالًا بنية مختلفة بسيطرة تامة من مي.

وتستخدم الفنانة فن النار لإبداع أعمال فنية، وهي تقنية تعتمد على علامات الحرق لرسم وإبداع أشكال على الخشب ومواد أخرى.

ومي شغوفة بالفن منذ نعومة أظفارها إذ قضت سنوات في طفولتها ترسم على مواد متنوعةوأثر شغفها بالفن على اختيارها للدراسة لكنها لم تكتشف الرسم عن طريق حرق الخشب إلا بعد تخرجها.

والآن، وبعد ما يزيد على ست سنوات على ممارستها لهذا النوع من الفن ترى مي أن هذه التقنية يجب أن يتعلمها الطلاب في مدارس الفنون.

وعلى الرغم من أنها تبدو سهلة فإن مي تقول إن الرسم بحرق الخشب ليس بالسهولة التي يبدو عليها.

ورسم اللوحة الواحدة لشخص مثلا قد تستغرق خمسة أشهر من مي لتكتمل حيث يجب أن توضع كل نقطة دقيقة على لوحة الخشب بعناية، وكلما كانت درجة اللون أقتم، كلما استغرق الأمر وقتًا أطول.

وتبيع الفنانة بعض أعمالها الفنية باستثناء لوحاتها المرسومة بالحرق على الخشب أو حرق الخشب.

المصدر
رويترز
كلمات مفتاحية
فنانة مصرية
لوحات ملفتة
رسومات فريدة
الحرق على الخشب
فن الرسم بالنار

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