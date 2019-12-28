شاهد: مصرع 18 عاملا في حادث سير شمال شرقي مصر
وأفاد الموقع الإخباري لصحيفة "الجمهورية" المملوكة للدولة أن الحادث وقع على طريق يربط بين محافظتي بورسعيد ودمياط (شمال شرق) إثر تصام سيارة نقل مع حافلة ركاب كان يستقلها عمال.
وأسفر الحادث، عن مصرع 18 عاملاً في أحد مصانع الملابس الجاهزة بمحافظة بورسعيد، وإصابة 6 آخرين.
ولم يصدر بيان عن وزارة الصحة بشأن الحادث.
وتشهد مصر باستمرار حوادث سير بسبب سوء وضع كثير من الطرق وتهور السائقين مما دفع الحكومة خلال السنوات الماضية إلى الاهتمام بشبكة الطرق الوطنية وإقامة طرق جديدة واصلاح الطرق المتهالكة.
وحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء في مصر، انخفضت حوادث السير على الطرق خلال عام 2018 إلى 8480 حادث مقابل 11098 حادث في العام السابق، مسجلة تراجعا بنسبة 23,6%.
وبلغت حصيلة قتلى حوادث السير العام الماضي في مصر 3087 شخصا مقارنة بـ 3747 في 2017، وفقا للأرقام الرسمية.